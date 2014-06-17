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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 20:41 BJT

表格：美国5月房屋开工下降6.5%，建筑许可减少6.4%

路透6月17日 - 美国商务部公布：

* 美国5月房屋开工下降6.5%

* 美国5月房屋开工年率为100.1万户(预估为103.4万户)

* 美国5月建筑许可减少6.4%

* 美国5月建筑许可年率为99.1万户(预估为105.0万户)

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 5月 4月 3月 14年5月/13年5月

房屋开工　 -6.5 12.7 2.4 9.4

建筑许可 -6.4 5.9 -1.1 -1.9

年率(千户) 5月 4月 3月 13年5月

房屋开工 1,001 1,071 950 915

建筑许可　 991 1,059 1,000 1,010

房屋开工(千户) 5月 4月 3月 13年5月

独栋房屋 625 664 635 597

多户房屋 376 407 315 318

建筑许可(千户) 5月 4月 3月 13年5月

独栋房屋 619 597 600 624

多户房屋 372 462 400 386 (完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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