表格：美国5月房屋开工下降6.5%，建筑许可减少6.4%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透6月17日 - 美国商务部公布：
* 美国5月房屋开工下降6.5%
* 美国5月房屋开工年率为100.1万户(预估为103.4万户)
* 美国5月建筑许可减少6.4%
* 美国5月建筑许可年率为99.1万户(预估为105.0万户)
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 5月 4月 3月 14年5月/13年5月
房屋开工 -6.5 12.7 2.4 9.4
建筑许可 -6.4 5.9 -1.1 -1.9
年率(千户) 5月 4月 3月 13年5月
房屋开工 1,001 1,071 950 915
建筑许可 991 1,059 1,000 1,010
房屋开工(千户) 5月 4月 3月 13年5月
独栋房屋 625 664 635 597
多户房屋 376 407 315 318
建筑许可(千户) 5月 4月 3月 13年5月
独栋房屋 619 597 600 624
多户房屋 372 462 400 386 (完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。