表格：美国7月出口物价较前月持平，进口物价较前月下降0.2%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透8月14日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国7月出口物价较前月持平(预估为下降0.1%) * 美国7月进口物价较前月下降0.2%(预估为下降0.3%)
7月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
7月 6月 前值 14年7月/13年7月
进口物价 -0.2 0.1 0.1 0.8
出口物价 持平 -0.4 -0.4 0.4
路透调查的分析师此前预估，7月出口物价下降0.1%，进口物价下降0.3%。 (完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。