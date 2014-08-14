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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 20:38 BJT

表格：美国7月出口物价较前月持平，进口物价较前月下降0.2%

路透8月14日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国7月出口物价较前月持平(预估为下降0.1%) 　　* 美国7月进口物价较前月下降0.2%(预估为下降0.3%)

7月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

7月 6月 前值 14年7月/13年7月

进口物价 -0.2 0.1 0.1 0.8

出口物价 持平　 -0.4 -0.4 0.4

路透调查的分析师此前预估，7月出口物价下降0.1%，进口物价下降0.3%。 (完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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