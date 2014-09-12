版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 20:36 BJT

表格：美国8月出口物价较前月下降0.5，进口物价下滑0.9%

路透9月12日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国8月出口物价较前月下降0.5%(预估为下降0.2%)

* 8月进口物价较前月下降0.9%(预估为下降0.9%)

8月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

8月 7月 前值 14年8月/13年8月

进口物价 -0.9 -0.3 -0.2 -0.4

出口物价 -0.5 0.1 持平 0.4

路透调查的分析师此前预估，8月出口物价下降0.2%，进口物价下降0.9%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐