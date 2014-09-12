表格：美国8月出口物价较前月下降0.5，进口物价下滑0.9%

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透9月12日 - 美国劳工部周五公布：
* 美国8月出口物价较前月下降0.5%(预估为下降0.2%)
* 8月进口物价较前月下降0.9%(预估为下降0.9%)
8月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
8月 7月 前值 14年8月/13年8月
进口物价 -0.9 -0.3 -0.2 -0.4
出口物价 -0.5 0.1 持平 0.4
路透调查的分析师此前预估，8月出口物价下降0.2%，进口物价下降0.9%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)