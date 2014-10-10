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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 20:36 BJT

表格：美国9月进口物价较前月下降0.5%，出口物价下降0.2%

路透10月10日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国9月进口物价较前月下降0.5%(预估为下降0.7%)

* 美国9月出口物价较前月下降0.2%(预估为下降0.1%)

9月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

9月 8月 前值 14年9月/13年9月

进口物价 -0.5 -0.6 -0.9 -0.9

出口物价 -0.2 -0.5 -0.5 -0.2

路透调查预估美国9月进口物价下滑0.7%，出口物价下滑0.1%。

(完) (编译 田建华; 审校 李春喜)
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