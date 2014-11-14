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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 21:38 BJT

表格：美国10月出口物价较前月下降1.0%，降幅创2014年4月来最大

路透11月14日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国10月出口物价较前月下降1.0%(预估为下降0.4%)

* 美国10月进口物价较前月下降1.3%(预估为下降1.5%)

* 美国10月进口物价降幅创下2012年6月以来的最大

* 美国10月出口物价降幅创下2014年4月以来的最大

10月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

10月 9月 前值 14年10月/13年10月

进口物价 -1.3 -0.6 -0.5 -1.8

出口物价 -1.0 -0.4 -0.2 -0.8

路透调查预估美国10月进口物价下滑1.5%，出口物价下滑0.4%。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)
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