版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 21:38 BJT

表格：美国11月进口物价较前月下降1.5%，出口物价下降1%

路透12月11日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国11月出口物价较前月下降1.0%(预估为下降0.5%)

* 美国11月进口物价较前月下降1.5%(预估为下降1.8%)

* 11月进口物价较前月降幅为2012年6月以来最大

11月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

11月 10月 前值 14年11月/13年11月

进口物价 -1.5 -1.2 -1.3 -2.3

出口物价 -1.0 -0.9 -1.0 -1.9

路透调查预估美国11月进口物价下滑1.8%，出口物价下滑0.5%。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐