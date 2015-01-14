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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 21:55 BJT

表格：美国12月进口物价较前月下滑2.5%，降幅创2008年12月来最大

路透1月14日 - 美国劳工部周三公布：

* 美国12月出口物价较前月下降1.2%(预估为下降1.0%)

* 12月进口物价较前月下降2.5%(预估为下降2.9%)

* 12月零售销售创2014年1月以来最大降幅

* 12月扣除汽车销售的零售销售创2009年3月以来最大降幅

* 12月进口物价降幅创下2008年12月以来最大

* 12月出口物价降幅创下2012年6月以来最大

* 12月进口物价较上年同期下滑5.5%，出口物价较上年同期下滑3.2%

12月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

12月 11月 前值 14年12月/13年12月

进口物价 -2.5 -1.8 -1.5 -5.5

出口物价 -1.2 -0.8 -1.0 -3.2

路透调查预估美国12月进口物价较前月下滑2.9%，出口物价较前月下跌1.0%。(完) (编译 洪曦; 审校)
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