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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 21:36 BJT

表格：美国1月出口物价较前月下降2.0%，进口物价较前月下降2.8%

路透2月13日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国1月出口物价较前月下降2.0%(预估为下降0.9%)

* 美国1月进口物价较前月下降2.8%(预估为下降3.2%)

1月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

1月 12月 前值 15年1月/14年1月

进口物价 -2.8 -1.9 -2.5 -8.0

出口物价 -2.0 -1.0 -1.2 -5.4

路透调查预估美国1月进口物价较前月下滑3.2%，出口物价较前月下跌0.9%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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