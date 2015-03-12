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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 20:42 BJT

表格：美国2月出口物价较前月下降0.1%，进口物价较前月上升0.4%

路透3月12日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国2月出口物价较前月下降0.1%(预估为下降0.2%)

* 美国2月进口物价较前月上升0.4%(预估为上升0.2%)

2月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

2月 1月 前值 15年2月/14年2月

进口物价 0.4 -3.1 -2.8 -9.4

出口物价 -0.1 -1.9 -2.0 -5.9

路透调查预估美国2月进口物价较前月上涨0.2%，出口物价较前月下跌0.2%。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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