表格：美国3月出口物价较前月上升0.1%，进口物价下降0.3%

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透4月10日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国3月出口物价较前月上升0.1%(预估为下降0.2%)
* 美国3月进口物价较前月下降0.3%(预估为下降0.3%)
3月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
3月 2月 前值 15年3月/14年3月
进口物价 -0.3 0.2 0.4 -10.5
出口物价 0.1 -0.2 -0.1 -6.7 (完)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。