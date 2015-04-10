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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 20:44 BJT

表格：美国3月出口物价较前月上升0.1%，进口物价下降0.3%

路透4月10日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国3月出口物价较前月上升0.1%(预估为下降0.2%)

* 美国3月进口物价较前月下降0.3%(预估为下降0.3%)

3月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

3月 2月 前值 15年3月/14年3月

进口物价 -0.3 0.2 0.4 -10.5

出口物价 0.1 -0.2 -0.1 -6.7 (完)
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