表格：美国4月进口物价较前月意外下降0.3%，出口物价下滑0.7%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月13日 - 美国劳工部周三公布：
* 4月进口物价较前月下降0.3%(预估为上升0.3%)
* 4月出口物价较前月下降0.7%(预估为上升0.1%)
4月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比)：
4月 3月 前值 15年4月/14年4月
进口物价 -0.3 -0.2 -0.3 -10.7
出口物价 -0.7 0.1 0.1 -6.3(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。