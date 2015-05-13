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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 20:36 BJT

表格：美国4月进口物价较前月意外下降0.3%，出口物价下滑0.7%

路透5月13日 - 美国劳工部周三公布：

* 4月进口物价较前月下降0.3%(预估为上升0.3%)

* 4月出口物价较前月下降0.7%(预估为上升0.1%)

4月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比)：

4月 3月 前值 15年4月/14年4月

进口物价 -0.3 -0.2 -0.3 -10.7

出口物价 -0.7 0.1 0.1 -6.3(完)

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