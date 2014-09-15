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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 21:25 BJT

表格：美国8月工业生产较前月下降0.1%，预估为增长0.3%

经季节调整的数据如下:

8月 7月 6月 14年8月/13年8月

工业生产(%) -0.1 0.2 0.3 4.1

前 值(%) 0.4 0.4

工业生产指数 104.1 104.2 104.0

8月 7月 6月 13年8月

产能利用率(%) 78.8 79.1 79.1 77.8

前 值(%) 79.2 79.1 (完) (编译 王洋; 审校 张荻)
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