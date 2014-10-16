表格：美国9月工业生产较前月增1.0%，创2012年11月以来最大升幅

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透10月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
* 美国9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅(预估为增长0.4%)；8月为下滑0.2%(前值为下滑0.1%)
* 美国9月产能利用率为79.3%，创2008年6月以来最高(预估为79.0%)；8月为78.7%(前值为78.8%)
* 美国9月制造业产出较前月增长0.5%(预估为增长0.3%)
经季节调整的数据如下:
9月 8月 7月 14年9月/13年9月
工业生产(%) 1.0 -0.2 0.2 4.3
前 值(%) -0.1 0.2
工业生产指数 105.1 104.0 104.2
9月 8月 7月 13年9月
产能利用率(%) 79.3 78.7 79.1 78.3
前 值(%) 78.8 79.1 (完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。