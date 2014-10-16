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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 21:25 BJT

表格：美国9月工业生产较前月增1.0%，创2012年11月以来最大升幅

路透10月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 美国9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅(预估为增长0.4%)；8月为下滑0.2%(前值为下滑0.1%)

* 美国9月产能利用率为79.3%，创2008年6月以来最高(预估为79.0%)；8月为78.7%(前值为78.8%)

* 美国9月制造业产出较前月增长0.5%(预估为增长0.3%)

经季节调整的数据如下:

9月 8月 7月 14年9月/13年9月

工业生产(%) 1.0 -0.2 0.2 4.3

前 值(%) -0.1 0.2

工业生产指数 105.1 104.0 104.2

9月 8月 7月 13年9月

产能利用率(%) 79.3 78.7 79.1 78.3

前 值(%) 78.8 79.1 (完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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