表格：美国9月工业生产较前月增1.0%，创2012年11月以来最大升幅

* 美国9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅(预估为增长0.4%)；8月为下滑0.2%(前值为下滑0.1%)

* 美国9月产能利用率为79.3%，创2008年6月以来最高(预估为79.0%)；8月为78.7%(前值为78.8%)