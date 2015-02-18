表格：美国1月工业生产较前月增长0.2%，预估为增长0.3%

重发 - 欧股业绩：大众汽车第一季营业利润跳增40%，因削减成本
路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。
路透2月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示：
* 美国1月工业生产较前月增长0.2%，预估为增长0.3%，12月下修为下降0.3%，前值为下降0.1%；
* 美国1月制造业产出较前月增长0.2%；预估为增长0.3%；
* 美国1月产能利用率为79.4%，预估为79.9%；
经季节调整的数据如下:
1月 12月 11月 15年1月/14年1月
工业生产(%) 0.2 -0.3 1.1 4.8
前 值(%) -0.1 1.3
工业生产指数 106.2 106.0 106.3
1月 12月 11月 14年1月
产能利用率(%) 79.4 79.4 79.8 78.1
前 值(%) 79.7 80.0 (完) (编译 母红; 审校 李军)
路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。
* 美联储利率决定前美元爬升 * 美元兑日圆处在六周高位下方 * 欧元依旧处在1.09美元上方 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月3日 - 美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。 美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。 根据CME FedWatch，当前市场价格反映美联储6月加息的机率为70%。 周二公布的美国4月汽车销售数据疲弱，加重了近期对于美国经济前景的担忧。美国第一季经济以三年来最慢的速度增长。 但鉴于交投水平接近美国总统特朗普去年11月初胜选后几天出现的最低水位，汇市分析师称利空已经充分反应，因此美元整体而言面临的上行风险。 美元指数 小升0.2%。 “如果你去看现在市场的仓位情况，感觉好像是期望有最好的结果，但心理上又为一个不是那么正面的讯
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。