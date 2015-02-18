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货币新闻 | 2015年 2月 18日 星期三 22:24 BJT

表格：美国1月工业生产较前月增长0.2%，预估为增长0.3%

路透2月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示：

* 美国1月工业生产较前月增长0.2%，预估为增长0.3%，12月下修为下降0.3%，前值为下降0.1%；

* 美国1月制造业产出较前月增长0.2%；预估为增长0.3%；

* 美国1月产能利用率为79.4%，预估为79.9%；

经季节调整的数据如下:

1月 12月 11月 15年1月/14年1月

工业生产(%) 0.2 -0.3 1.1 4.8

前 值(%) -0.1 1.3

工业生产指数 106.2 106.0 106.3

1月 12月 11月 14年1月

产能利用率(%) 79.4 79.4 79.8 78.1

前 值(%) 79.7 80.0 (完) (编译 母红; 审校 李军)
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