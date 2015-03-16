表格：美国2月工业生产较前月增长0.1%，预估为增长0.2%

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
路透3月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示：
* 美国2月工业生产较前月增长0.1%(预估为增长0.2%)
* 2月制造业产出较前月下降0.2%(预估为增长0.1%)
* 2月产能利用率为78.9%(预估为79.5%)
经季节调整的数据如下:
2月 1月 12月 15年2月/14年2月
工业生产(%) 0.1 -0.3 -0.2 3.5
前 值(%) 0.2 -0.3
工业生产指数 105.8 105.7 106.1
2月 1月 12月 14年2月
产能利用率(%) 78.9 79.1 79.4 78.6
前 值(%) 79.4 79.4
(完)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选