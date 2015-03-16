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货币新闻 | 2015年 3月 16日 星期一 21:21 BJT

表格：美国2月工业生产较前月增长0.1%，预估为增长0.2%

路透3月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示：

* 美国2月工业生产较前月增长0.1%(预估为增长0.2%)

* 2月制造业产出较前月下降0.2%(预估为增长0.1%)

* 2月产能利用率为78.9%(预估为79.5%)

经季节调整的数据如下:

2月 1月 12月 15年2月/14年2月

工业生产(%) 0.1 -0.3 -0.2 3.5

前 值(%) 0.2 -0.3

工业生产指数 105.8 105.7 106.1

2月 1月 12月 14年2月

产能利用率(%) 78.9 79.1 79.4 78.6

前 值(%) 79.4 79.4

(完)
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