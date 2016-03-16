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市场报道 | 2016年 3月 16日 星期三 21:29 BJT

表格：美国2月工业生产较前月下降0.5%，制造业产出较前月增长0.2%

路透3月16日 - 美国2月制造业产出较前月上涨，受助于机械和钢铁需求强劲。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示：

* 美国2月产能利用率为76.7%(预估为76.9%)

* 美国2月工业生产较前月下降0.5%(预估为下降0.3%)

* 美国2月制造业产出较前月增长0.2%(预估为增长0.1%)

经季节调整的数据如下：

2月 1月 12月 16年2月/15年2月

工业生产(%) -0.5 0.8 -0.5 -1.0

前 值(%) 0.9 -0.7

工业生产指数 106.3 106.9 106.0

2月 1月 12月 15年2月

产能利用率(%) 76.7 77.1 76.5 78.4

前 值(%) 77.1 76.4 (完)

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