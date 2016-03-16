表格：美国2月工业生产较前月下降0.5%，制造业产出较前月增长0.2%

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透3月16日 - 美国2月制造业产出较前月上涨，受助于机械和钢铁需求强劲。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示：
* 美国2月产能利用率为76.7%(预估为76.9%)
* 美国2月工业生产较前月下降0.5%(预估为下降0.3%)
* 美国2月制造业产出较前月增长0.2%(预估为增长0.1%)
经季节调整的数据如下：
2月 1月 12月 16年2月/15年2月
工业生产(%) -0.5 0.8 -0.5 -1.0
前 值(%) 0.9 -0.7
工业生产指数 106.3 106.9 106.0
2月 1月 12月 15年2月
产能利用率(%) 76.7 77.1 76.5 78.4
前 值(%) 77.1 76.4 (完)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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