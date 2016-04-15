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市场报道 | 2016年 4月 15日 星期五 21:25 BJT

表格：美国3月工业生产较前月下降0.6%，制造业产出较前月下降0.3%

路透4月15日 - 美国3月工业生产和制造业产出较前月下降，表现不
及预期。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的数据显示：
    
    * 美国3月工业生产较前月下降0.6%(预估为下降0.1%)
    * 美国3月制造业产出较前月下降0.3%(预估为增长0.1%)
    * 美国3月产能利用率为74.8%(预估为75.4%)

    
        经季节调整的数据如下：
                        3月    2月  1月   16年3月/15年3月
    工业生产(%)         -0.6   -0.6    0.5     -2.0
    前  值(%)                   -0.5    0.6
    工业生产指数         103.4  104.0  104.6
    
                        3月    2月    1月    15年3月
    产能利用率(%)        74.8   75.3   75.8     77.3
    前  值(%)                  75.4   75.8           (完)

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