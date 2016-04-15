表格：美国3月工业生产较前月下降0.6%，制造业产出较前月下降0.3%

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透4月15日 - 美国3月工业生产和制造业产出较前月下降，表现不 及预期。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的数据显示： * 美国3月工业生产较前月下降0.6%(预估为下降0.1%) * 美国3月制造业产出较前月下降0.3%(预估为增长0.1%) * 美国3月产能利用率为74.8%(预估为75.4%) 经季节调整的数据如下： 3月 2月 1月 16年3月/15年3月 工业生产(%) -0.6 -0.6 0.5 -2.0 前 值(%) -0.5 0.6 工业生产指数 103.4 104.0 104.6 3月 2月 1月 15年3月 产能利用率(%) 74.8 75.3 75.8 77.3 前 值(%) 75.4 75.8 (完)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)