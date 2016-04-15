表格：美国3月工业生产较前月下降0.6%，制造业产出较前月下降0.3%

路透4月15日 - 美国3月工业生产和制造业产出较前月下降，表现不 及预期。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的数据显示： * 美国3月工业生产较前月下降0.6%(预估为下降0.1%) * 美国3月制造业产出较前月下降0.3%(预估为增长0.1%) * 美国3月产能利用率为74.8%(预估为75.4%) 经季节调整的数据如下： 3月 2月 1月 16年3月/15年3月 工业生产(%) -0.6 -0.6 0.5 -2.0 前 值(%) -0.5 0.6 工业生产指数 103.4 104.0 104.6 3月 2月 1月 15年3月 产能利用率(%) 74.8 75.3 75.8 77.3 前 值(%) 75.4 75.8 (完)