表格：美国9月工业生产较前月增长0.1%，与预估持平

路透10月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据 显示，9月工业生产微幅增长，因制造业产出反弹被公用事业产出下降所 抵消，表明第三季经济增长温和。 * 美国9月工业生产较前月增长0.1%(预估为增长0.1%) * 美国9月产能利用率为75.4%(预估为75.6%) * 美国9月制造业产出较前月增长0.2%(预估为持平) 经季节调整的数据如下： 9月 8月 7月 16年9月/15年9月 工业生产(%) 0.1 -0.5 0.5 -1.0 前 值(%) -0.4 0.6 9月 8月 7月 15年9月 产能利用率(%) 75.4 75.3 75.8 76.4 前 值(%) 75.5 75.9(完)