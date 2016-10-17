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市场报道 | 2016年 10月 17日 星期一 21:24 BJT

表格：美国9月工业生产较前月增长0.1%，与预估持平

路透10月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据
显示，9月工业生产微幅增长，因制造业产出反弹被公用事业产出下降所
抵消，表明第三季经济增长温和。
        
    * 美国9月工业生产较前月增长0.1%(预估为增长0.1%)
    * 美国9月产能利用率为75.4%(预估为75.6%)
    * 美国9月制造业产出较前月增长0.2%(预估为持平)
    
    经季节调整的数据如下：
    
                        　9月    8月    7月   16年9月/15年9月
    工业生产(%)          0.1   -0.5    0.5     -1.0
    前  值(%)                  　-0.4    0.6
    
                       　 9月    8月    7月    15年9月
    产能利用率(%)        75.4   75.3   75.8     76.4
    前  值(%)                   75.5   75.9(完)

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