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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 20:37 BJT

表格：美国一周初请失业金人数为31.1万人，高于预估

路透8月14日 - 美国劳工部公布：

* 美国一周初请失业金人数四周均值为29.6万人

* 美国一周初请失业金人数为31.1万人(预估为29.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为254.4万人(预估为250.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

08/09/14 311,000 295,750 -- --

08/02/14 290,000-R 293,750-R 2,544,000 1.9

07/26/14 303,000 297,500 2,519,000-R 1.9

07/19/14 279,000 300,750 2,542,000 R 1.9

07/12/14 303,000 309,250 2,508,000 1.9

07/05/14 305,000 312,000 2,508,000 1.9

06/28/14 316,000 315,250 2,586,000 2.0

06/21/14 313,000 314,500 2,575,000 2.0 (完)
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