表格：美国一周初请失业金人数为31.1万人，高于预估

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透8月14日 - 美国劳工部公布：
* 美国一周初请失业金人数四周均值为29.6万人
* 美国一周初请失业金人数为31.1万人(预估为29.5万人)
* 美国一周续请失业金人数为254.4万人(预估为250.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
08/09/14 311,000 295,750 -- --
08/02/14 290,000-R 293,750-R 2,544,000 1.9
07/26/14 303,000 297,500 2,519,000-R 1.9
07/19/14 279,000 300,750 2,542,000 R 1.9
07/12/14 303,000 309,250 2,508,000 1.9
07/05/14 305,000 312,000 2,508,000 1.9
06/28/14 316,000 315,250 2,586,000 2.0
06/21/14 313,000 314,500 2,575,000 2.0 (完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。