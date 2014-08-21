表格：美国8月16日当周初请失业金人数为29.8万人，低于预估数字

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透8月21日 - 美国劳工部公布：
* 美国一周续请失业金人数为250.0万人(预估为251.8万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.1万人
* 一周初请失业金人数为29.8万人(预估为30.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
08/16/14 298,000 300,750 -- --
08/09/14 312,000-R 296,000-R 2,500,000 1.9
08/02/14 290,000 293,750 2,549,000-R 1.9
07/26/14 303,000 297,500 2,519,000-R 1.9
07/19/14 279,000 300,750 2,542,000 R 1.9
07/12/14 303,000 309,250 2,508,000 1.9
07/05/14 305,000 312,000 2,508,000 1.9
06/28/14 316,000 315,250 2,586,000 2.0 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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