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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 20:43 BJT

表格：美国8月23日当周初请失业金人数为29.8万人，略低于预估的30万人

路透8月28日 - 美国劳工部公布：

* 一周初请失业金人数为29.8万人(预估为30.0万人)

* 一周续请失业金人数为252.7万人(预估为251.3万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.0万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

08/23/14 298,000 299,750 -- --

08/16/14 299,000-R 301,000-R 2,527,000 1.9

08/09/14 312,000 296,000 2,502,000-R 1.9

08/02/14 290,000 293,750 2,549,000-R 1.9

07/26/14 303,000 297,500 2,519,000-R 1.9

07/19/14 279,000 300,750 2,542,000 R 1.9

07/12/14 303,000 309,250 2,508,000 1.9

07/05/14 305,000 312,000 2,508,000 1.9 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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