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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 20:38 BJT

表格：美国8月30日当周初请失业金人数为30.2万人，高于预估的30万

路透9月4日 - 美国劳工部公布：

* 美国一周初请失业金人数为30.2万人(预估为30.0万人)

* 一周初请失业金人数四周均值为30.3万人

* 一周续请失业金人数为246.4万人(预估为251.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

08/30/14 302,000 302,750 -- --

08/23/14 298,000 299,750 2,464,000 1.9

08/16/14 299,000 301,000 2,528,000-R 1.9

08/09/14 312,000 296,000 2,502,000 1.9

08/02/14 290,000 293,750 2,549,000 1.9

07/26/14 303,000 297,500 2,519,000 1.9

07/19/14 279,000 300,750 2,542,000 1.9

07/12/14 303,000 309,250 2,508,000 1.9(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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