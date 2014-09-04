表格：美国8月30日当周初请失业金人数为30.2万人，高于预估的30万

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透9月4日 - 美国劳工部公布：
* 美国一周初请失业金人数为30.2万人(预估为30.0万人)
* 一周初请失业金人数四周均值为30.3万人
* 一周续请失业金人数为246.4万人(预估为251.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
08/30/14 302,000 302,750 -- --
08/23/14 298,000 299,750 2,464,000 1.9
08/16/14 299,000 301,000 2,528,000-R 1.9
08/09/14 312,000 296,000 2,502,000 1.9
08/02/14 290,000 293,750 2,549,000 1.9
07/26/14 303,000 297,500 2,519,000 1.9
07/19/14 279,000 300,750 2,542,000 1.9
07/12/14 303,000 309,250 2,508,000 1.9(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)