表格：美国9月6日当周初请失业金人数为31.5万人，预估为30.0万人

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透9月11日 - 美国劳工部公布：
* 美国一周初请失业金人数为31.5万人(预估为30.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.4万人
* 美国一周续请失业金人数为248.7万人(预估为248.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
09/06/14 315,000 304,000 -- --
08/30/14 304,000-R 303,250-R 2,487,000 1.9
08/23/14 298,000 299,750 2,478,000-R 1.9
08/16/14 299,000 301,000 2,528,000 1.9
08/09/14 312,000 296,000 2,502,000 1.9
08/02/14 290,000 293,750 2,549,000 1.9
07/26/14 303,000 297,500 2,519,000 1.9
07/19/14 279,000 300,750 2,542,000 1.9(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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