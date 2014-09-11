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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 20:37 BJT

表格：美国9月6日当周初请失业金人数为31.5万人，预估为30.0万人

路透9月11日 - 美国劳工部公布：

* 美国一周初请失业金人数为31.5万人(预估为30.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.4万人

* 美国一周续请失业金人数为248.7万人(预估为248.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

09/06/14 315,000 304,000 -- --

08/30/14 304,000-R 303,250-R 2,487,000 1.9

08/23/14 298,000 299,750 2,478,000-R 1.9

08/16/14 299,000 301,000 2,528,000 1.9

08/09/14 312,000 296,000 2,502,000 1.9

08/02/14 290,000 293,750 2,549,000 1.9

07/26/14 303,000 297,500 2,519,000 1.9

07/19/14 279,000 300,750 2,542,000 1.9(完)
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