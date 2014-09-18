表格：美国9月13日当周初请失业金人数为28.0万人，低于预估的30.5万

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透9月18日 - 美国劳工部公布：
* 一周初请失业金人数为28.0万人(预估为30.5万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.0万人
* 一周续请失业金人数为242.9万人(预估为247.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
09/13/14 280,000 299,500 -- --
09/06/14 316,000-R 304,250-R 2,429,000 1.8
08/30/14 304,000 303,250 2,492,000-R 1.9
08/23/14 298,000 299,750 2,478,000-R 1.9
08/16/14 299,000 301,000 2,528,000 1.9
08/09/14 312,000 296,000 2,502,000 1.9
08/02/14 290,000 293,750 2,549,000 1.9
07/26/14 303,000 297,500 2,519,000 1.9 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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