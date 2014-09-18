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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 20:35 BJT

表格：美国9月13日当周初请失业金人数为28.0万人，低于预估的30.5万

路透9月18日 - 美国劳工部公布：

* 一周初请失业金人数为28.0万人(预估为30.5万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.0万人

* 一周续请失业金人数为242.9万人(预估为247.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

09/13/14 280,000 299,500 -- --

09/06/14 316,000-R 304,250-R 2,429,000 1.8

08/30/14 304,000 303,250 2,492,000-R 1.9

08/23/14 298,000 299,750 2,478,000-R 1.9

08/16/14 299,000 301,000 2,528,000 1.9

08/09/14 312,000 296,000 2,502,000 1.9

08/02/14 290,000 293,750 2,549,000 1.9

07/26/14 303,000 297,500 2,519,000 1.9 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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