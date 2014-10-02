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市场报道 | 2014年 10月 2日 星期四 20:33 BJT

表格：9月27日当周美国初请失业金人数降至28.7万，低于预估

路透10月2日 - 美国劳工部公布：

* 美国一周初请失业金人数为28.7万人(预估为29.7万人)

* 美国一周续请失业金人数为239.8万人(预估为243.8万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为29.5万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

09/27/14 287,000 294,750 -- --

09/20/14 295,000-R 299,000-R 2,398,000 1.8

09/13/14 281,000 299,750 2,443,000-R 1.8

09/06/14 316,000 304,250 2,432,000 1.8

08/30/14 304,000 303,250 2,492,000 1.9

08/23/14 298,000 299,750 2,478,000 1.9

08/16/14 299,000 301,000 2,528,000 1.9

08/09/14 312,000 296,000 2,502,000 1.9(完)
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