表格：9月27日当周美国初请失业金人数降至28.7万，低于预估

美国热股：高通财报好于预期，盘初小涨
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透10月2日 - 美国劳工部公布：
* 美国一周初请失业金人数为28.7万人(预估为29.7万人)
* 美国一周续请失业金人数为239.8万人(预估为243.8万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为29.5万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
09/27/14 287,000 294,750 -- --
09/20/14 295,000-R 299,000-R 2,398,000 1.8
09/13/14 281,000 299,750 2,443,000-R 1.8
09/06/14 316,000 304,250 2,432,000 1.8
08/30/14 304,000 303,250 2,492,000 1.9
08/23/14 298,000 299,750 2,478,000 1.9
08/16/14 299,000 301,000 2,528,000 1.9
08/09/14 312,000 296,000 2,502,000 1.9(完)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)