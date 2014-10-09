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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 20:35 BJT

表格：美国10月4日当周初请失业金人数四周均值创下2006年2月来最低

路透10月9日 - 美国劳工部公布：

* 美国一周初请失业金人数为28.7万人(预估为29.4万人)

* 美国一周续请失业金人数为238.1万人(预估为241.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为28.8万人

* 美国一周初请失业金人数四周均值创下2006年2月来最低

* 美国一周续请失业金人数创下2006年5月来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

10/04/14 287,000 287,750 -- --

09/27/14 288,000-R 295,000-R 2,381,000 1.8

09/20/14 295,000 299,000 2,402,000-R 1.8

09/13/14 281,000 299,750 2,442,000-R 1.8

09/06/14 316,000 304,250 2,432,000 1.8

08/30/14 304,000 303,250 2,492,000 1.9

08/23/14 298,000 299,750 2,478,000 1.9

08/16/14 299,000 301,000 2,528,000 1.9(完)
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