表格：美国10月4日当周初请失业金人数四周均值创下2006年2月来最低

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透10月9日 - 美国劳工部公布：
* 美国一周初请失业金人数为28.7万人(预估为29.4万人)
* 美国一周续请失业金人数为238.1万人(预估为241.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为28.8万人
* 美国一周初请失业金人数四周均值创下2006年2月来最低
* 美国一周续请失业金人数创下2006年5月来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
10/04/14 287,000 287,750 -- --
09/27/14 288,000-R 295,000-R 2,381,000 1.8
09/20/14 295,000 299,000 2,402,000-R 1.8
09/13/14 281,000 299,750 2,442,000-R 1.8
09/06/14 316,000 304,250 2,432,000 1.8
08/30/14 304,000 303,250 2,492,000 1.9
08/23/14 298,000 299,750 2,478,000 1.9
08/16/14 299,000 301,000 2,528,000 1.9(完)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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