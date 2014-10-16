表格：美国10月11日当周初请失业金人数创2000年4月以来最低水准

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透10月16日 - 美国劳工部公布：
* 10月11日当周初请失业金人数为26.4万人，创2000年4月以来最低(预估为29.0万人)，前周为28.7万人(同初值)
* 10月11日初请失业金人数四周均值为28.35万人，创2000年6月以来最低，前周为28.775万人(同前值)
* 一周续请失业金人数为238.9万人(预估为238.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
10/11/14 264,000 283,500 -- --
10/04/14 287,000 287,750 2,389,000 1.8
09/27/14 288,000 295,000 2,382,000-R 1.8
09/20/14 295,000 299,000 2,402,000 1.8
09/13/14 281,000 299,750 2,442,000 1.8
09/06/14 316,000 304,250 2,432,000 1.8
08/30/14 304,000 303,250 2,492,000 1.9
08/23/14 298,000 299,750 2,478,000 1.9(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。