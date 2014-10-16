表格：美国10月11日当周初请失业金人数创2000年4月以来最低水准

路透10月16日 - 美国劳工部公布：

* 10月11日当周初请失业金人数为26.4万人，创2000年4月以来最低(预估为29.0万人)，前周为28.7万人(同初值)

* 10月11日初请失业金人数四周均值为28.35万人，创2000年6月以来最低，前周为28.775万人(同前值)

* 一周续请失业金人数为238.9万人(预估为238.0万人)

周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率

10/11/14 264,000 283,500 -- --

10/04/14 287,000 287,750 2,389,000 1.8

09/27/14 288,000 295,000 2,382,000-R 1.8

09/20/14 295,000 299,000 2,402,000 1.8

09/13/14 281,000 299,750 2,442,000 1.8

09/06/14 316,000 304,250 2,432,000 1.8

08/30/14 304,000 303,250 2,492,000 1.9