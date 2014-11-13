表格：美国11月8日止当周初请失业金人数升至29.0万人，逊于预估

全球金市：金价下跌，但对特朗普税制改革的疑虑提供支撑
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
路透11月13日 - 美国劳工部周四公布：
* 一周初请失业金人数为29.0万人(预估为28.0万人)
* 一周续请失业金人数为239.2万人(预估为235.0万人)
* 一周初请失业金人数四周均值为28.5万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
11/08/14 290,000 285,000 -- --
11/01/14 278,000 279,000 2,392,000 1.8
10/25/14 288,000 281,250 2,356,000-R 1.8
10/18/14 284,000 281,250 2,387,000-R 1.8
10/11/14 266,000 284,000 2,355,000 1.8
10/04/14 287,000 287,750 2,389,000 1.8
09/27/14 288,000 295,000 2,382,000 1.8
09/20/14 295,000 299,000 2,402,000 1.8 (完) (编译 于春红; 审校 王洋)
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
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路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥