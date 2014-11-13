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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 21:42 BJT

表格：美国11月8日止当周初请失业金人数升至29.0万人，逊于预估

路透11月13日 - 美国劳工部周四公布：

* 一周初请失业金人数为29.0万人(预估为28.0万人)

* 一周续请失业金人数为239.2万人(预估为235.0万人)

* 一周初请失业金人数四周均值为28.5万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

11/08/14 290,000 285,000 -- --

11/01/14 278,000 279,000 2,392,000 1.8

10/25/14 288,000 281,250 2,356,000-R 1.8

10/18/14 284,000 281,250 2,387,000-R 1.8

10/11/14 266,000 284,000 2,355,000 1.8

10/04/14 287,000 287,750 2,389,000 1.8

09/27/14 288,000 295,000 2,382,000 1.8

09/20/14 295,000 299,000 2,402,000 1.8 (完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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