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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 21:42 BJT

表格：美国11月22日止当周初请失业金人数升至31.3万人，高于预估

路透11月26日 - 美国劳工部周三公布：

* 一周初请失业金人数升至31.3万人(预估为28.8万人)

* 一周续请失业金人数为231.6万人(预估为235.0万人)

* 一周初请失业金人数四周均值为29.4万人

* 一周续请失业金人数降至2000年12月以来最低

* 11月15日当周保险失业率降至1.7%，为2000年11月以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

11/22/14 313,000 294,000 -- --

11/15/14 292,000-R 287,750-R 2,316,000 1.7

11/08/14 293,000 285,750 2,333,000-R 1.8

11/01/14 278,000 279,000 2,403,000 1.8

10/25/14 288,000 281,250 2,356,000 1.8

10/18/14 284,000 281,250 2,387,000 1.8

10/11/14 266,000 284,000 2,355,000 1.8

10/04/14 287,000 287,750 2,389,000 1.8(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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