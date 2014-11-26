表格：美国11月22日止当周初请失业金人数升至31.3万人，高于预估

中国金融：市场化债转股全面提速，目前签约总额已逾7,600亿元--报载
路透上海5月4日 - 在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报周四报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。
路透11月26日 - 美国劳工部周三公布：
* 一周初请失业金人数升至31.3万人(预估为28.8万人)
* 一周续请失业金人数为231.6万人(预估为235.0万人)
* 一周初请失业金人数四周均值为29.4万人
* 一周续请失业金人数降至2000年12月以来最低
* 11月15日当周保险失业率降至1.7%，为2000年11月以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
11/22/14 313,000 294,000 -- --
11/15/14 292,000-R 287,750-R 2,316,000 1.7
11/08/14 293,000 285,750 2,333,000-R 1.8
11/01/14 278,000 279,000 2,403,000 1.8
10/25/14 288,000 281,250 2,356,000 1.8
10/18/14 284,000 281,250 2,387,000 1.8
10/11/14 266,000 284,000 2,355,000 1.8
10/04/14 287,000 287,750 2,389,000 1.8(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海5月4日 - 在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报周四报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。
路透上海5月4日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/4 0945 财新服务业PMI 4月 5/7 -- 官方外汇储备 4月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月
--苹果公司第二季度盈利重拾增长，收入更连续两季度上升，惟iPhone智能手机销量出乎意料倒退1%；宣布提高股息一成，年度派息额132.2亿美元，成为全球派息总额最高的企业。