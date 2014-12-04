更正-表格：美国11月29日当周初请失业金人数降至29.7万人，高于预估

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
(标题中应为“高于预估”，非“低于预估”)
路透12月4日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为29.7万人(预估为29.5万人)
* 美国一周续请失业金人数为236.2万人(预估为232.8万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为29.9万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
11/29/14 297,000 299,000 -- --
11/22/14 314,000-R 294,250-R 2,362,000 1.8
11/15/14 292,000 287,750 2,323,000-R 1.8-R
11/08/14 293,000 285,750 2,333,000 1.8
11/01/14 278,000 279,000 2,403,000 1.8
10/25/14 288,000 281,250 2,356,000 1.8
10/18/14 284,000 281,250 2,387,000 1.8
10/11/14 266,000 284,000 2,355,000 1.8(完)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
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