版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 21:46 BJT

表格：美国12月6日止当周初请失业金人数为29.4万人，低于预估

路透12月11日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为29.4万人(预估为29.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为251.4万人(预估为235.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为29.9万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

12/06/14 294,000 299,250 -- --

11/29/14 297,000 299,000 2,514,000 1.9

11/22/14 314,000 294,250 2,372,000-R 1.8

11/15/14 292,000 287,750 2,323,000 1.8

11/08/14 293,000 285,750 2,333,000 1.8

11/01/14 278,000 279,000 2,403,000 1.8

10/25/14 288,000 281,250 2,356,000 1.8

10/18/14 284,000 281,250 2,387,000 1.8

(完) (编译 于春红; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐