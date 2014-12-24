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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 21:34 BJT

表格：美国12月20日止当周初请失业金人数降至28万人，低于预估

路透12月24日 - 美国劳工部周三公布：

* 一周初请失业金人数为28.0万人(预估为29.0万人)

* 一周续请失业金人数为240.3万人(预估为236.8万人)

* 一周初请失业金人数四周均值为29.0万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

12/20/14 280,000 290,250 -- --

12/13/14 289,000 298,750 2,403,000 1.8

12/06/14 295,000 299,500 2,373,000 1.8

11/29/14 297,000 299,000 2,514,000 1.9

11/22/14 314,000 294,250 2,372,000-R 1.8

11/15/14 292,000 287,750 2,323,000 1.8

11/08/14 293,000 285,750 2,333,000 1.8

11/01/14 278,000 279,000 2,403,000 1.8

(完) (编译 白云; 审校 于春红)
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