表格：美国12月20日止当周初请失业金人数降至28万人，低于预估

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透12月24日 - 美国劳工部周三公布：
* 一周初请失业金人数为28.0万人(预估为29.0万人)
* 一周续请失业金人数为240.3万人(预估为236.8万人)
* 一周初请失业金人数四周均值为29.0万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
12/20/14 280,000 290,250 -- --
12/13/14 289,000 298,750 2,403,000 1.8
12/06/14 295,000 299,500 2,373,000 1.8
11/29/14 297,000 299,000 2,514,000 1.9
11/22/14 314,000 294,250 2,372,000-R 1.8
11/15/14 292,000 287,750 2,323,000 1.8
11/08/14 293,000 285,750 2,333,000 1.8
11/01/14 278,000 279,000 2,403,000 1.8
(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)