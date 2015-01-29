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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 21:41 BJT

表格：美国一周初请失业金人数降至26.5万人，创2000年4月以来最低

路透1月29日 - 美国劳工部公布：

* 美国一周续请失业金人数为238.5万人(预估为242.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为29.9万人

* 美国一周初请失业金人数为26.5万人(预估为30.0万人)

* 美国一周初请失业金人数降至2000年4月以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

01/24/15 265,000 298,500 -- --

01/17/15 308,000-R 306,750-R 2,385,000 1.8

01/10/15 317,000-R 300,000-R 2,443,000 1.8

01/03/15 304,000 293,000 2,428,000 1.8

12/27/14 298,000 290,750 2,485,000 1.9

12/20/14 281,000 290,500 2,352,000 1.8

12/13/14 289,000 298,750 2,407,000 1.8

12/06/14 295,000 299,500 2,378,000 1.8(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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