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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 21:37 BJT

表格：2月7日当周美国初请失业人数为30.4万人，预估为28.5万

路透2月12日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为30.4万人(预估为28.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为235.4万人(预估为239.3万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为29.0万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

02/07/15 304,000 289,750 -- --

01/31/15 279,000-R 293,000-R 2,354,000 1.8

01/24/15 267,000 299,250 2,405,000-R 1.8

01/17/15 309,000 307,000 2,394,000 1.8

01/10/15 317,000 300,000 2,463,000 1.8

01/03/15 304,000 293,000 2,428,000 1.8

12/27/14 298,000 290,750 2,485,000 1.9

12/20/14 281,000 290,500 2,352,000 1.8

(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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