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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 21:47 BJT

表格：美国一周初请失业金人数升至32.0万人，高于预估的29.5万

路透3月5日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为32.0万人(预估为29.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为242.1万人(预估为240.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.5万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

02/28/15 320,000 304,750 -- --

02/21/15 313,000-R 294,500 2,421,000 1.8

02/14/15 282,000 283,000 2,404,000-R 1.8

02/07/15 304,000 289,750 2,422,000 1.8

01/31/15 279,000 293,000 2,367,000 1.8

01/24/15 267,000 299,250 2,406,000-R 1.8

01/17/14 309,000 307,000 2,394,000 1.8

01/10/14 317,000 300,000 2,463,000 1.8 (完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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