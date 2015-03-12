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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 20:44 BJT

表格：美国上周初请失业金人数为28.9万人，预估为30.5万人

路透3月12日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为28.9万人(预估为30.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为241.8万人(预估为240.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.2万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

03/07/15 289,000 302,250 -- --

02/28/15 325,000-R 306,000-R 2,418,000 1.8

02/21/15 313,000 294,500 2,423,000-R 1.8

02/14/15 282,000 283,000 2,404,000 1.8

02/07/15 304,000 289,750 2,422,000 1.8

01/31/15 279,000 293,000 2,367,000 1.8

01/24/15 267,000 299,250 2,406,000-R 1.8

01/17/14 309,000 307,000 2,394,000 1.8 (完) (编译 王洋; 审校 白云)
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