表格：美国上周初请失业金人数为28.9万人，预估为30.5万人

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透3月12日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为28.9万人(预估为30.5万人)
* 美国一周续请失业金人数为241.8万人(预估为240.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.2万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
03/07/15 289,000 302,250 -- --
02/28/15 325,000-R 306,000-R 2,418,000 1.8
02/21/15 313,000 294,500 2,423,000-R 1.8
02/14/15 282,000 283,000 2,404,000 1.8
02/07/15 304,000 289,750 2,422,000 1.8
01/31/15 279,000 293,000 2,367,000 1.8
01/24/15 267,000 299,250 2,406,000-R 1.8
01/17/14 309,000 307,000 2,394,000 1.8 (完) (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)