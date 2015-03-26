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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 20:35 BJT

表格：美国上周初请失业金人数为28.2万人，预估为29.0万人

路透3月26日 - 美国劳工部周四公布：

美国一周初请失业金人数为28.2万人(预估为29.0万人)

美国一周初请失业金人数四周均值为29.7万人

美国一周续请失业金人数为241.6万人(预估为240.3万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

03/21/15 282,000 297,000 -- --

03/14/15 291,000 304,750 2,416,000 1.8

03/07/15 290,000 302,500 2,422,000-R 1.8

02/28/15 325,000 306,000 2,428,000 1.8

02/21/15 313,000 294,500 2,423,000 1.8

02/14/15 282,000 283,000 2,404,000 1.8

02/07/15 304,000 289,750 2,422,000 1.8

01/31/15 279,000 293,000 2,367,000 1.8 (完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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