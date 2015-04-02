表格：美国上周初请失业金人数为26.8万人，低于预估的28.5万人

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透4月2日 - 美国劳工部周四公布：
美国一周续请失业金人数为232.5万人(预估为240.5万人)
美国一周初请失业金人数四周均值为28.6万人
美国一周初请失业金人数为26.8万人(预估为28.5万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
03/28/15 268,000 285,500 -- --
03/21/15 288,000 300,250 2,325,000 1.7
03/14/15 293,000 305,250 2,413,000 1.8
03/07/15 293,000 303,250 2,399,000 1.8
02/28/15 327,000 305,500 2,414,000 1.8
02/21/15 308,000 294,750 2,405,000 1.8
02/14/15 285,000 284,500 2,369,000 1.8
02/07/15 302,000 288,500 2,402,000 1.8 (完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)