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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 20:47 BJT

表格：美国上周初请失业金人数为26.8万人，低于预估的28.5万人

路透4月2日 - 美国劳工部周四公布：

美国一周续请失业金人数为232.5万人(预估为240.5万人)

美国一周初请失业金人数四周均值为28.6万人

美国一周初请失业金人数为26.8万人(预估为28.5万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

03/28/15 268,000 285,500 -- --

03/21/15 288,000 300,250 2,325,000 1.7

03/14/15 293,000 305,250 2,413,000 1.8

03/07/15 293,000 303,250 2,399,000 1.8

02/28/15 327,000 305,500 2,414,000 1.8

02/21/15 308,000 294,750 2,405,000 1.8

02/14/15 285,000 284,500 2,369,000 1.8

02/07/15 302,000 288,500 2,402,000 1.8 (完) (编译 龚芳; 审校　李婷仪)

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