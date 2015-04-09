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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 20:42 BJT

表格：美国上周初请失业金人数为28.2万人，低于预估的28.5万人

路透4月9日 - 美国劳工部周四公布：

美国一周初请失业金人数四周均值为28.2万人

美国一周续请失业金人数为230.4万人(预估为235.6万人)

美国一周初请失业金人数为28.1万人(预估为28.5万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

04/04/15 281,000 282,250 -- --

03/28/15 267,000-R 285,250-R 2,304,000 1.7

03/21/15 288,000 300,250 2,327,000-R 1.7

03/14/15 293,000 305,250 2,413,000 1.8

03/07/15 293,000 303,250 2,399,000 1.8

02/28/15 327,000 305,500 2,414,000 1.8

02/21/15 308,000 294,750 2,405,000 1.8

02/14/15 285,000 284,500 2,369,000 1.8

注: R代表修正值 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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