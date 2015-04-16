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货币新闻 | 2015年 4月 16日 星期四 20:41 BJT

表格：美国上周初请失业金人数增至29.4万人，高于预估的28.0万人

路透4月16日 - 美国劳工部周四公布：

美国一周续请失业金人数为226.8万人(预估为231.2万人)

美国一周初请失业金人数为29.4万人(预估为28.0万人)

美国一周初请失业金人数四周均值为28.3万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

04/11/15 294,000 282,750 -- --

04/04/15 282,000-R 282,500-R 2,268,000 1.7

03/28/15 267,000 285,250 2,308,000-R 1.7

03/21/15 288,000 300,250 2,327,000 1.7

03/14/15 293,000 305,250 2,413,000 1.8

03/07/15 293,000 303,250 2,399,000 1.8

02/28/15 327,000 305,500 2,414,000 1.8

02/21/15 308,000 294,750 2,405,000 1.8

注: R代表修正值 (完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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