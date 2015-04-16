表格：美国上周初请失业金人数增至29.4万人，高于预估的28.0万人

投行观点：仲量联行目标价从125美元下调至119--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透4月16日 - 美国劳工部周四公布：
美国一周续请失业金人数为226.8万人(预估为231.2万人)
美国一周初请失业金人数为29.4万人(预估为28.0万人)
美国一周初请失业金人数四周均值为28.3万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
04/11/15 294,000 282,750 -- --
04/04/15 282,000-R 282,500-R 2,268,000 1.7
03/28/15 267,000 285,250 2,308,000-R 1.7
03/21/15 288,000 300,250 2,327,000 1.7
03/14/15 293,000 305,250 2,413,000 1.8
03/07/15 293,000 303,250 2,399,000 1.8
02/28/15 327,000 305,500 2,414,000 1.8
02/21/15 308,000 294,750 2,405,000 1.8
注: R代表修正值 (完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。