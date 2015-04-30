表格：美国上周初请失业金人数降至26.2万人

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月30日 - 美国劳工部周四公布：
* 一周初请失业金人数为26.2万人(预估为29.0万人)
* 一周续请失业金人数为225.3万人(预估为230.0万人)
* 一周初请失业金人数四周均值为28.4万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
04/25/15 262,000 283,750 -- --
04/18/15 296,000-R 285,000-R 2,253,000 1.7
04/11/15 295,000-R 283,000-R 2,327,000-R 1.7
04/04/15 282,000 282,500 2,275,000 1.7
03/28/15 267,000 285,250 2,308,000 1.7
03/21/15 288,000 300,250 2,327,000 1.7
03/14/15 293,000 305,250 2,413,000 1.8
03/07/15 293,000 303,250 2,399,000 1.8
注: R代表修正值 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。