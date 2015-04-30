版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 20:45 BJT

表格：美国上周初请失业金人数降至26.2万人

路透4月30日 - 美国劳工部周四公布：

* 一周初请失业金人数为26.2万人(预估为29.0万人)

* 一周续请失业金人数为225.3万人(预估为230.0万人)

* 一周初请失业金人数四周均值为28.4万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

04/25/15 262,000 283,750 -- --

04/18/15 296,000-R 285,000-R 2,253,000 1.7

04/11/15 295,000-R 283,000-R 2,327,000-R 1.7

04/04/15 282,000 282,500 2,275,000 1.7

03/28/15 267,000 285,250 2,308,000 1.7

03/21/15 288,000 300,250 2,327,000 1.7

03/14/15 293,000 305,250 2,413,000 1.8

03/07/15 293,000 303,250 2,399,000 1.8

注: R代表修正值 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐