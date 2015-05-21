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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 20:34 BJT

表格：美国上周初请失业金人数升至27.4万人，高于市场预估

路透5月21日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为27.4万人(预估为27.1万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为26.6万人

* 美国一周续请失业金人数为221.1万人(预估为223.1万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

05/16/15 274,000 266,250 -- --

05/09/15 264,000 271,750 2,211,000 1.6

05/02/15 265,000 279,500 2,223,000-R 1.7

04/25/15 262,000 283,750 2,229,000 1.7

04/18/15 296,000 285,000 2,256,000 1.7

04/11/15 295,000 283,000 2,327,000 1.7

04/04/15 282,000 282,500 2,275,000 1.7

03/28/15 267,000 285,250 2,308,000 1.7

注: R代表修正值 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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