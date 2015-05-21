表格：美国上周初请失业金人数升至27.4万人，高于市场预估

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月21日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为27.4万人(预估为27.1万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为26.6万人
* 美国一周续请失业金人数为221.1万人(预估为223.1万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
05/16/15 274,000 266,250 -- --
05/09/15 264,000 271,750 2,211,000 1.6
05/02/15 265,000 279,500 2,223,000-R 1.7
04/25/15 262,000 283,750 2,229,000 1.7
04/18/15 296,000 285,000 2,256,000 1.7
04/11/15 295,000 283,000 2,327,000 1.7
04/04/15 282,000 282,500 2,275,000 1.7
03/28/15 267,000 285,250 2,308,000 1.7
注: R代表修正值 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。