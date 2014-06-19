表格：美国上周初请失业金人数降至31.2万人，预估为31.4万人

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透6月19日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为31.2万人(预估为31.4万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.2万人
* 美国一周续请失业金人数为256.1万人(预估为260.0万人)，为2007年10月以来最低
* 美国6月7日当周保险失业率降至1.9%，为2007年10月以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
06/14/14 312,000 311,750 -- --
06/07/14 318,000-R 315,500-R 2,561,000 1.9
05/31/14 313,000 310,500 2,615,000-R 2.0
05/24/14 304,000 312,500 2,603,000 2.0
05/17/14 327,000 322,750 2,623,000 2.0
05/10/14 298,000 323,500 2,648,000 2.0
05/03/14 321,000 325,250 2,666,000 2.0
04/26/14 345,000 320,250 2,676,000 2.0
* R--为修正值 (完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。