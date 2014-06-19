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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 20:39 BJT

表格：美国上周初请失业金人数降至31.2万人，预估为31.4万人

路透6月19日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为31.2万人(预估为31.4万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.2万人

* 美国一周续请失业金人数为256.1万人(预估为260.0万人)，为2007年10月以来最低

* 美国6月7日当周保险失业率降至1.9%，为2007年10月以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

06/14/14 312,000 311,750 -- --

06/07/14 318,000-R 315,500-R 2,561,000 1.9

05/31/14 313,000 310,500 2,615,000-R 2.0

05/24/14 304,000 312,500 2,603,000 2.0

05/17/14 327,000 322,750 2,623,000 2.0

05/10/14 298,000 323,500 2,648,000 2.0

05/03/14 321,000 325,250 2,666,000 2.0

04/26/14 345,000 320,250 2,676,000 2.0

* R--为修正值 (完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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