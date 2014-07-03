表格：6月28日当周美国初请失业金人数升至31.5万人，高于预估

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透7月3日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为31.5万人(预估为31.4万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.5万人
* 美国一周续请失业金人数为257.9万人(预估为256.3万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
06/28/14 315,000 315,000 N/A N/A
06/21/14 313,000-R 314,500-R 2,579,000 2.0
06/14/14 314,000 312,250 2,568,000-R 2.0
06/07/14 318,000 315,500 2,559,000 1.9
05/31/14 313,000 310,500 2,615,000 2.0
05/24/14 304,000 312,500 2,603,000 2.0
05/17/14 327,000 322,750 2,623,000 2.0
05/10/14 298,000 323,500 2,648,000 2.0(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。