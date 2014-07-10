表格：美国7月5日当周初请失业金人数为30.4万人，预估为31.5万

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
路透7月10日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为30.4万人(预估为31.5万人)
* 美国一周续请失业金人数为258.4万人(预估为256.7万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.2万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
07/05/14 304,000 311,500 N/A N/A
06/28/14 315,000 315,000 2,584,000 2.0
06/21/14 313,000 314,500 2,574,000-R 2.0
06/14/14 314,000 312,250 2,568,000 2.0
06/07/14 318,000 315,500 2,559,000 1.9
05/31/14 313,000 310,500 2,615,000 2.0
05/24/14 304,000 312,500 2,603,000 2.0
05/17/14 327,000 322,750 2,623,000 2.0(完)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)