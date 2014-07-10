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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 20:35 BJT

表格：美国7月5日当周初请失业金人数为30.4万人，预估为31.5万

路透7月10日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为30.4万人(预估为31.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为258.4万人(预估为256.7万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.2万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

07/05/14 304,000 311,500 N/A N/A

06/28/14 315,000 315,000 2,584,000 2.0

06/21/14 313,000 314,500 2,574,000-R 2.0

06/14/14 314,000 312,250 2,568,000 2.0

06/07/14 318,000 315,500 2,559,000 1.9

05/31/14 313,000 310,500 2,615,000 2.0

05/24/14 304,000 312,500 2,603,000 2.0

05/17/14 327,000 322,750 2,623,000 2.0(完)
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