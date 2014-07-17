表格：美国一周初请失业金人数降至30.2万人，低于预估

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
路透7月17日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为30.2万人(预估为31.0万人)
* 美国一周续请失业金人数为250.7万人(预估为257.5万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.9万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
07/12/14 302,000 309,000 -- --
07/05/14 305,000-R 312,000-R 2,507,000 1.9
06/28/14 316,000-R 315,250-R 2,586,000-R 2.0
06/21/14 313,000 314,500 2,575,000-R 2.0
06/14/14 314,000 312,250 2,568,000 2.0
06/07/14 318,000 315,500 2,559,000 1.9
05/31/14 313,000 310,500 2,615,000 2.0
05/24/14 304,000 312,500 2,603,000 2.0 (完)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠