版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 20:38 BJT

表格：美国一周初请失业金人数降至30.2万人，低于预估

路透7月17日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为30.2万人(预估为31.0万人)

* 美国一周续请失业金人数为250.7万人(预估为257.5万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.9万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

07/12/14 302,000 309,000 -- --

07/05/14 305,000-R 312,000-R 2,507,000 1.9

06/28/14 316,000-R 315,250-R 2,586,000-R 2.0

06/21/14 313,000 314,500 2,575,000-R 2.0

06/14/14 314,000 312,250 2,568,000 2.0

06/07/14 318,000 315,500 2,559,000 1.9

05/31/14 313,000 310,500 2,615,000 2.0

05/24/14 304,000 312,500 2,603,000 2.0 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐