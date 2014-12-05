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货币新闻 | 2014年 12月 5日 星期五 21:55 BJT

表格：美国10月贸易逆差为434.0亿美元，高于预估

路透12月5日 - 美国商务部周五公布：

* 10月贸易逆差为434.0亿美元(预估为逆差414.0亿美元)

* 10月对中国贸易逆差为325.5亿美元，9月为逆差355.6亿

以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):

10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月

贸易收支 -43.43 -43.60 -423.52 -39.08 -403.03

出口 197.54 195.23 1,950.30 193.97 1,892.47

进口 240.97 238.84 2,373.82 233.05 2,295.50

商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):

10月 9月 2014年/2013年10月

出口 1.2 -1.8 1.8

进口 0.9 持平 3.4

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):

10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月

商品 -62.67 -62.70 -616.39 -57.74 -590.32

服务 19.24 19.10 192.87 18.66 187.29

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):

出口

10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月

商品 138.05 136.04 1,360.43 136.14 1,321.82

服务 59.49 59.19 589.87 57.83 570.65

进口

10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月

商品 200.72 198.74 1,976.82 193.88 1,912.14

服务 40.25 40.10 397.00 39.17 383.36

美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)

市场 10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月

加拿大 -2,651 -3,972 -28,786 -2,503 -26,028

墨西哥 -5,155 -4,833 -44,410 -4,214 -45,995

欧盟 -12,740 -11,795 -115,699 -13,755 -103,835

中国 -32,554 -35,564 -284,395 -28,743 -267,177

日本 -6,447 -5,340 -55,752 -6,412 -61,700

韩国 -2,515 -2,245 -20,034 -1,672 -18,602

台湾 -1,142 -1,411 -11,883 -1,053 -10,909(完)
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