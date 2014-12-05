表格：美国10月贸易逆差为434.0亿美元，高于预估

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透12月5日 - 美国商务部周五公布：
* 10月贸易逆差为434.0亿美元(预估为逆差414.0亿美元)
* 10月对中国贸易逆差为325.5亿美元，9月为逆差355.6亿
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月
贸易收支 -43.43 -43.60 -423.52 -39.08 -403.03
出口 197.54 195.23 1,950.30 193.97 1,892.47
进口 240.97 238.84 2,373.82 233.05 2,295.50
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
10月 9月 2014年/2013年10月
出口 1.2 -1.8 1.8
进口 0.9 持平 3.4
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月
商品 -62.67 -62.70 -616.39 -57.74 -590.32
服务 19.24 19.10 192.87 18.66 187.29
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月
商品 138.05 136.04 1,360.43 136.14 1,321.82
服务 59.49 59.19 589.87 57.83 570.65
进口
10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月
商品 200.72 198.74 1,976.82 193.88 1,912.14
服务 40.25 40.10 397.00 39.17 383.36
美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)
市场 10月 9月 1-10月 2013年10月 2013年1-10月
加拿大 -2,651 -3,972 -28,786 -2,503 -26,028
墨西哥 -5,155 -4,833 -44,410 -4,214 -45,995
欧盟 -12,740 -11,795 -115,699 -13,755 -103,835
中国 -32,554 -35,564 -284,395 -28,743 -267,177
日本 -6,447 -5,340 -55,752 -6,412 -61,700
韩国 -2,515 -2,245 -20,034 -1,672 -18,602
台湾 -1,142 -1,411 -11,883 -1,053 -10,909(完)
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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