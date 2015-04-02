表格：美国2月贸易逆差锐减至354.4亿美元，为2009年10月以来低位

路透4月2日 - 美国商务部周四公布，美国2月贸易逆差大减16.9%至354.4亿美元，为2009年10月以来低位。市场预估为逆差412.0亿美元。

以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):

2月 1月 2015年1-2月

贸易收支 -35.44 -42.68 -78.12

出口 186.25 189.24 375.49

进口 221.69 231.92 453.61

商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):

2月 1月 2015年2月/2014年

出口 -1.6 -3.0 -1.0

进口 -4.4 -3.6 -3.6

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):

2月 1月 2015年1-2月

商品 -55.18 -62.53 -117.71

服务 19.73 19.86 39.59

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):

出口

2月 1月 2015年1-2月

商品 125.64 128.54 254.18

服务 60.61 60.70 121.31

进口

2月 1月 2015年1-2月

商品 180.81 191.07 371.88

服务 40.88 40.84 81.72

美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)

市场 2月 1月 2015年1-2月

加拿大 -1,395 -2,941 -4,336

墨西哥 -4,349 -2,918 -7,267

欧盟 -9,334 -9,323 -18,657

中国 -22,540 -28,606 -51,147

日本 -4,182 -5,766 -9,948

韩国 -1,652 -3,068 -4,720