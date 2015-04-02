表格：美国2月贸易逆差锐减至354.4亿美元，为2009年10月以来低位

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透4月2日 - 美国商务部周四公布，美国2月贸易逆差大减16.9%至354.4亿美元，为2009年10月以来低位。市场预估为逆差412.0亿美元。
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
2月 1月 2015年1-2月
贸易收支 -35.44 -42.68 -78.12
出口 186.25 189.24 375.49
进口 221.69 231.92 453.61
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
2月 1月 2015年2月/2014年
出口 -1.6 -3.0 -1.0
进口 -4.4 -3.6 -3.6
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
2月 1月 2015年1-2月
商品 -55.18 -62.53 -117.71
服务 19.73 19.86 39.59
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
2月 1月 2015年1-2月
商品 125.64 128.54 254.18
服务 60.61 60.70 121.31
进口
2月 1月 2015年1-2月
商品 180.81 191.07 371.88
服务 40.88 40.84 81.72
美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)
市场 2月 1月 2015年1-2月
加拿大 -1,395 -2,941 -4,336
墨西哥 -4,349 -2,918 -7,267
欧盟 -9,334 -9,323 -18,657
中国 -22,540 -28,606 -51,147
日本 -4,182 -5,766 -9,948
韩国 -1,652 -3,068 -4,720
台湾 -973 -1,192 -2,165(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)