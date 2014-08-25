表格：美国7月新屋销售较前月下降2.4%，年率为41.2万户

路透8月25日 - 美国商务部周一公布，7月新屋销售年率为41.2万户，预估为43.0万户，6月修正后为42.2万户，前值为40.6万户。

美国7月新屋销售较前月下降2.4%，6月为修正后为下跌7.0%，前值为下跌8.1%。

经季节因素调整后的7月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 7月 6月 6月前值 5月 5月前值 2013年7月 总户数 -2.4 412 422 406 454 442 367（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]