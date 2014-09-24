表格：美国8月新屋销售较前月激增18.0%，为1992年1月以来最大增幅

路透9月24日 - 美国商务部周三公布，8月新屋销售年率为50.4万户，为2008年5月以来最高，预估为43.0万户，7月修正后为42.7万户，前值为41.2万户。

美国8月新屋销售较前月激增18.0%，为1992年1月以来最大增幅。7月为修正后为增长1.9%，前值为下跌2.4%。

经季节因素调整后的8月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 8月 7月 7月前值 6月 6月前值 2013年8月 总户数 18.0 504 427 412 419 422 379 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]