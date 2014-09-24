表格：美国8月新屋销售较前月激增18.0%，为1992年1月以来最大增幅

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透9月24日 - 美国商务部周三公布，8月新屋销售年率为50.4万户，为2008年5月以来最高，预估为43.0万户，7月修正后为42.7万户，前值为41.2万户。
美国8月新屋销售较前月激增18.0%，为1992年1月以来最大增幅。7月为修正后为增长1.9%，前值为下跌2.4%。
经季节因素调整后的8月新屋销售数据如下(单位为千户)：
变动率% 8月 7月 7月前值 6月 6月前值 2013年8月 总户数 18.0 504 427 412 419 422 379 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 母红；审校 李军)
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路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。